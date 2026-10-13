ММ ратифицировал соглашение с Молодежной организацией ДН
Милли Меджлис
- 13 октября, 2026
- 12:24
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Милли Меджлис ратифицировал Соглашение о принимающей стране в отношении Секретариата Молодёжной организации Движения неприсоединения.
Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
"Соглашение о принимающей стране в отношении Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения между правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения", подписанное 10 сентября 2026 года в Баку, после обсуждений было вынесено на голосование и утверждено в одном чтении.
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Azerbaijan ratifies Host Country Agreement on NAM Youth Organization Secretariat
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