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    ММ ратифицировал соглашение с Молодежной организацией ДН

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 12:24
    ММ ратифицировал соглашение с Молодежной организацией ДН

    Милли Меджлис ратифицировал Соглашение о принимающей стране в отношении Секретариата Молодёжной организации Движения неприсоединения.

    Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    "Соглашение о принимающей стране в отношении Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения между правительством Азербайджанской Республики и Молодежной организацией Движения неприсоединения", подписанное 10 сентября 2026 года в Баку, после обсуждений было вынесено на голосование и утверждено в одном чтении.

    Движение неприсоединения (ДН) Заседание Милли Меджлиса
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