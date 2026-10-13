Azərbaycanla Qoşulmama Hərəkatı arasındakı Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi təsdiqlənib
Milli Məclis
- 13 oktyabr, 2026
- 12:10
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Azərbaycanla Qoşulmama Hərəkatı arasında imzalanmış Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi ratifikasiya edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı qanun layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
2026-cı il sentyabrın 10-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı arasında Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatı Katibliyi haqqında Ev Sahibi Ölkə Sazişi" müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda təsdiqlənib.
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