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    ММ ратифицировал два соглашения и один договор между Азербайджаном и Кыргызстаном

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 12:21
    ММ ратифицировал два соглашения и один договор между Азербайджаном и Кыргызстаном

    Милли Меджлис ратифицировал два соглашения и один договор между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

    Законопроекты об утверждении "Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении", "Второго Дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение от 11 октября 2022 года между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании Азербайджано-кыргызского Фонда развития" после обсуждений были поставлены на голосование по отдельности и приняты в одном чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Кыргызстан
    Milli Məclis Azərbaycanla Qırğızıstan arasında iki saziş və bir müqaviləni ratifikasiya edib
    Milli Majlis ratifies 2 agreements, 1 treaty between Azerbaijan, Kyrgyzstan
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