ММ ратифицировал два соглашения и один договор между Азербайджаном и Кыргызстаном

Милли Меджлис ратифицировал два соглашения и один договор между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

Законопроекты об утверждении "Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении", "Второго Дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение от 11 октября 2022 года между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании Азербайджано-кыргызского Фонда развития" после обсуждений были поставлены на голосование по отдельности и приняты в одном чтении.