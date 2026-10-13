В германском Ошерслебене ряд школ отменили занятия из-за угрозы массовой стрельбы
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 12:26
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Несколько школ в городе Ошерслебене (Германия) отменили очные занятия из-за анонимной угрозы массовой стрельбы.
Как передает Report, об этом сообщают германские медиа со ссылкой на полицию.
При этом не указывается точное количество школ, которые закрылись.
По данным правоохранительных органов, соответствующая угроза появилась в родительском чате в понедельник вечером. Поэтому в целях безопасности ряд школ перешли на дистанционное обучение и предложили экстренную помощь по присмотру за детьми. Планируется, что школы возобновят работу в обычном режиме в среду.
Кроме того, полиция усиливает свое присутствие перед школами и детскими садами.
Almaniyada kütləvi atışma təhdidi səbəbindən bəzi məktəblərdə dərslər ləğv edilib
Schools in Germany's Oschersleben cancel classes over shooting threat
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