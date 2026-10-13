Президенты Азербайджана и Лаоса выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

13 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил президент Азербайджана.

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Прежде всего, еще раз приветствую Вас, господин Президент в Азербайджане. Добро пожаловать.

Это не первая наша встреча, мы встречались с Вами несколько раз в рамках международных мероприятий, и я приглашал Вас посетить Азербайджан с официальным визитом. Я очень признателен и рад, что Вы приняли мое приглашение и сегодня находитесь с визитом в Азербайджане. Уверен, что этот визит окажет весьма позитивное влияние на наши двусторонние отношения, и двустороннее сотрудничество будет и дальше углубляться.

Сегодня в ходе встреч с Вами как в формате "один на один", так и в расширенном составе обсуждались многие важные вопросы, были определены конкретные шаги. Принятое сегодня Совместное заявление по существу охватывает наше будущее сотрудничество и определяет основные направления взаимодействия.

Что касается политических отношений, то они успешно развиваются на протяжении многих лет. Уже более тридцати лет между нами установлены дипломатические отношения, и на протяжении всех этих лет мы неизменно демонстрируем солидарность, взаимную поддержку в рамках многих международных организаций. Так обстоит дело и сегодня, я уверен, что так будет и впредь.

Развиваются и межпарламентские связи. В обеих странах созданы группы дружбы, что само по себе показательно, поскольку мы одновременно успешно сотрудничаем в этой сфере как в рамках международных межпарламентских организаций, так и в двустороннем формате. Наши правящие партии также тесно сотрудничают, несколько лет назад был подписан соответствующий Меморандум о взаимопонимании.

То есть отношения в политической плоскости развиваются очень успешно. Нам хотелось бы видеть аналогичную картину и в экономической сфере. В ходе сегодняшнего обмена мнениями обе стороны выразили одинаковую позицию: нынешний уровень товарооборота, конечно же, не отражает ни наш потенциал, ни наши намерения.

Поэтому были даны соответствующие указания для интенсификации сотрудничества в экономической сфере, в том числе в сфере товарооборота. Надеюсь, что предстоящий в Баку азербайджано-лаосский бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении, поскольку он предполагает обмен информацией, и в то же время – я сказал об этом и господину Президенту, - если Лаос представит азербайджанским инвесторам конкретные проекты, то мы можем рассмотреть их с большим интересом.

Инвестиции Азербайджана в зарубежные страны с каждым годом растут. При этом учитываются как финансовые возможности, так и география наших инвестиций. Вкладываемые миллиарды долларов демонстрируют наши возможности, в то же время приносят большую выгоду противоположной стороне. Создаются новые рабочие места, формируются новые производственные участки.

Поэтому мы намерены применить аналогичный подход и в двустороннем формате, опять же, повторяю, если нам будут представлены конкретные проекты.

В ходе беседы было отмечено, что в свое время, в советский период, более двух тысяч лаосских студентов получили образование в Азербайджане. Я предложил восстановить эту традицию. Для этого был предложен и соответствующий стипендиальный механизм, и уверен, что в предстоящие годы мы увидим больше лаосских студентов в Азербайджане.

К сожалению, нас объединяет еще одна серьезная проблема - мины. Господин Президент сообщил мне, что хотя с момента завершения войны в их стране прошло несколько десятилетий, люди до сих пор страдают от мин, погибают, лишаются здоровья. Я также отметил, что в результате армянской оккупации на нашей земле заложено более 1 миллиона мин, от которых за последние 5-6 лет либо погибли, либо получили тяжелые ранения свыше 400 азербайджанцев. Думаю, что и здесь может быть полезен обмен опытом, в то же время применение новых технологий и проведение тренингов в этой сфере также имеют огромное значение.

Среди обсужденных нами вопросов были связность и транспорт. Господин Президент сообщил, что реализуются проекты железнодорожного сообщения Лаоса с соседними странами, после завершения которых они также могут напрямую подключиться к Транскаспийскому транспортному маршруту.

Я же со своей стороны отметил, что на территории Азербайджана уже реализованы все основные транспортно-логистические проекты, сейчас мы преимущественно занимаемся привлечением грузов, их мобилизацией из новых направлений и наращиванием объемов грузоперевозок. Надеюсь, что после завершения всех этих проектов, реализуемых обеими сторонами, в будущем вырастут и объемы грузоперевозок.

Были также обсуждены возможности сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и в других областях. Единая позиция заключается в том, что если будут предприняты конкретные шаги, то можно добиться результатов по каждому вопросу. Во всяком случае, у нас есть такие возможности и, самое главное, - есть обоюдная воля.

Лаос – дружественная для нас страна. Повторяю, более чем 30-летняя история дипломатических отношений не раз это подтверждала. Официальный визит господина Президента в Азербайджан и его запланированное участие в Саммите 15 октября еще раз это демонстрируют. Должен также отметить, что господин Президент сообщил мне, что в свое время, в 80-х годах прошлого века, посещал Азербайджан, однако это первый официальный визит Президента Лаоса в Азербайджан в нашей истории.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам благодарность за визит, передаю наилучшие пожелания. Спасибо.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил президент Лаоса.

-Большое спасибо, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Для меня большая честь встретиться сегодня здесь с представителями азербайджанской прессы. Спасибо за Ваши добрые слова. Ваше заявление было весьма содержательным и отразило все вопросы, которые мы обсудили сегодня в ходе встреч в формате "один на один" и расширенном составе с целью дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между нашими странами, углубления сотрудничества и расширение его горизонтов, которые охватят в перспективе новые сферы взаимодействия.

Сегодня Его превосходительство господин Президент оказал мне исключительно теплый прием. Хотел бы отметить, что сотрудничество и обмены между нашими странами и народами имеют давнюю историю и не ограничиваются последними годами. Они опираются на традиционные связи. В свое время мы принимали в Лаосе вашего бывшего Президента Гейдара Алиева, который посетил нашу страну в качестве первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и члена Политбюро. В 1986 году он принял участие в работе IV съезда нашей партии. У нас сохранились самые добрые воспоминания о ярком выступлении и заявлении Гейдара Алиева на IV съезде Народно-революционной партии Лаоса, которые произвели глубокое и благоприятное впечатление на лаосский народ.

Сегодня я хотел бы вновь выразить искреннюю благодарность Его Превосходительству Президенту Ильхаму Алиеву, сыну человека, который заложил основу добрых отношений между нашими народами. Президент Ильхам Алиев продолжает эти традиции. Нынешний Президент Азербайджана, сын Президента Гейдара Алиева, сидит рядом с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, который также является сыном нашего любимого бывшего Президента Кейсона Фомвихана. Это наглядно свидетельствует о высоком уровне наших отношений и хороших результатах моего нынешнего официального визита. Я полностью разделяю Ваши воспоминания о наших встречах.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что наши двусторонние отношения, которые традиционно носят позитивный характер, необходимо переосмыслить с целью дальнейшего расширения сотрудничества за пределами межпарламентских и политических связей. Нам следует изучить дополнительные возможности взаимодействия в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, контакты между народами, туризм и развитие человеческого капитала, чтобы Лаос мог активнее осваивать эти направления сотрудничества.

Я действительно верю, что этот официальный визит создаст возможность поручить соответствующим структурам наших стран более подробно обсудить результаты дискуссий, проведенных на уровне глав государств. Мы подписали здесь различные документы, включая Совместное заявление, что имеет символическое значение с точки зрения сотрудничества. Мы уверены, что в будущем азербайджанские инвесторы будут вкладывать больше средств в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Объемы торговли увеличатся, активизируются обмены в сферах туризма и культуры.

Я очень рад, что Его Превосходительство отметил готовность Азербайджанской Республики в будущем принимать больше лаосских студентов. Кроме того, возобновление поддержки студентов, которые обучались здесь в предыдущие годы, и пересмотр вопроса о восстановлении прежнего количества стипендий станут чрезвычайно важным вкладом в будущее поколение наших граждан.

Мы также продолжим изучать возможности сотрудничества и обсуждать перспективы взаимодействия во многих других сферах. В рамках этого официального визита у нас будет возможность встретиться с председателем Милли Меджлиса Азербайджана. Мы будем содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами наших стран.

Разумеется, именно правительства станут главной движущей силой в реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних встреч. Я также встречусь с Премьер-министром Азербайджана и предложу ему продолжить сотрудничество по соответствующим направлениям. Я направлю в Азербайджан больше министров, которые смогут сыграть важную роль в расширении взаимодействия в таких сферах, как инвестиции, образование, энергетика, а также в других областях, представляющих интерес для Азербайджана. Это позволит продолжить предметные обсуждения и перейти к практической реализации наших договоренностей.

Хочу еще раз выразить Его Превосходительству Президенту, Правительству и народу Азербайджана признательность за теплый прием, оказанный мне и делегации. Вы очень гостеприимны, это воплощение нашего братства и дружбы. Я был в Баку 44 года назад и сегодня вновь нахожусь здесь. Я вижу стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом. Для меня все ново. Я с трудом узнал Азербайджан, который посещал 44 года назад. Тем не менее, азербайджанский народ сохранил присущую его культуре и традициям доброту. Азербайджанский народ так же любезен, как и прежде. Это произвело на меня чрезвычайно приятное впечатление.

Господин Президент, еще раз выражаю благодарность.

11:52

13 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает корреспондент Report.

11:32

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит выступают с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает корреспондент Report.