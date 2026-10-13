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    19 нелегальных мигрантов спасены у берегов испанской Форментеры

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 12:11
    19 нелегальных мигрантов спасены у берегов испанской Форментеры

    В 19 милях к югу от острова Форментера спасены 19 нелегальных мигрантов, прибывшие из Африки на одной лодке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    В спасательной операции приняли участие сотрудники морской спасательной службы и Гражданской гвардии.

    По данным властей Балеарских островов, в этом году на архипелаг мигрантов прибыло 359 лодок с 6 560 мигрантами на борту.

    В 2025 году к островам прибыло 401 судно с 7 321 мигрантами на борту (на 24,5% больше предыдущего показателя).

    Нелегальные мигранты Испания
    İspaniyanın Formentera adasının sahillərində 19 qanunsuz miqrant xilas edilib
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