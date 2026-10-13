19 нелегальных мигрантов спасены у берегов испанской Форментеры

В 19 милях к югу от острова Форментера спасены 19 нелегальных мигрантов, прибывшие из Африки на одной лодке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

В спасательной операции приняли участие сотрудники морской спасательной службы и Гражданской гвардии.

По данным властей Балеарских островов, в этом году на архипелаг мигрантов прибыло 359 лодок с 6 560 мигрантами на борту.

В 2025 году к островам прибыло 401 судно с 7 321 мигрантами на борту (на 24,5% больше предыдущего показателя).