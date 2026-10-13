19 нелегальных мигрантов спасены у берегов испанской Форментеры
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 12:11
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В 19 милях к югу от острова Форментера спасены 19 нелегальных мигрантов, прибывшие из Африки на одной лодке.
Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.
В спасательной операции приняли участие сотрудники морской спасательной службы и Гражданской гвардии.
По данным властей Балеарских островов, в этом году на архипелаг мигрантов прибыло 359 лодок с 6 560 мигрантами на борту.
В 2025 году к островам прибыло 401 судно с 7 321 мигрантами на борту (на 24,5% больше предыдущего показателя).
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