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    İspaniyanın Formentera adasının sahillərində 19 qanunsuz miqrant xilas edilib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 12:20
    İspaniyanın Formentera adasının sahillərində 19 qanunsuz miqrant xilas edilib

    İspaniyanın Formentera adasından 19 mil cənubda Afrikadan bir qayıqla gələn 19 qanunsuz miqrant xilas edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EFE agentliyi məlumat yayıb.

    Xilasetmə əməliyyatında dəniz xilasetmə xidməti və Mülki Qvardiyanın əməkdaşları iştirak ediblər.

    Balear adaları hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, bu il arxipelaqa göyərtəsində 6 560 miqrant olan 359 qayıq gəlib.

    2025-ci ildə adalara göyərtəsində 7 321 miqrant olan 401 gəmi (əvvəlki göstəricidən 24,5 % çox) gedib.

    Qanunsuz miqrasiya İspaniya
    19 нелегальных мигрантов спасены у берегов испанской Форментеры
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