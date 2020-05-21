​TƏBİB о последней ситуации с коронавирусом

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовал статистику по COVID-19 в Азербайджане по состоянию на 21 мая.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было протестировано на коронавирус 6 887 образцов.

До сих пор в нашей стране было проведено 252 496 тестов на выявление новых случаев заражения.

На сегодня в Азербайджане выявлено 118 случая заражения коронавирусной инфекцией и одна смерть. В общем в стране обнаружено 3 749 инфицированных, из них 2 340 - излечились, 44 - скончались, лечение 1 635 заразившихся продолжается в больницах особого режима.