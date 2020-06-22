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TƏBİB о кадрах лечащегося в "Семашко" пациента с COVID-19

TƏBİB о кадрах лечащегося в "Семашко" пациента с COVID-19

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана прокомментировало распространенные в социальных сетях кадры, связанные с отсутствием должного внимания к пациентам, получающим лечение от коронавируса в Клиническом медицинском центре № 1 ("Семашко").

В ответ на запрос Report пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева заявила, что кадры изучаются и будут приняты необходимые меры.

Напомним, что на распространенных кадрах получающий лечение в Центре от коронавируса пациент утверждает, что врачи не оказывают им должного внимания и больные только один раз в день получают обычный противогриппозный препарат, на котором все надписи на китайском языке. Пациент заявляет, что купил все лекарства за свой счет. Он отмечает, что ситуация напряженная, и в центре он не встретил ни одного соответствующего врача. 

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