​Тарифный совет утвердил цены еще на 1 126 лекарственных препаратов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем очередном заседании Тарифного совета утверждены цены еще на 1 126 лекарственных препаратов.

Как сообщили Report в секретариате совета, цены 47 лекарственных препаратов снизились с 6 октября 2015 года, а новые цены относительно 1 079 лекарственных препаратов вступят в силу с 1 декабря 2015 года.

В целом, до сих пор урегулированы цены на 2 183 лекарственных препарата. Таким образом, по сравнению с нынешними ценами, стоимость 53% лекарственных препаратов снижена более чем в 2 раза, а 28% лекарств - более чем в 3 раза. В целом, снижены цены по 98% находящимся в продаже лекарственным препаратам.

Согласно соответствующему решению Тарифного совета, продажа лекарственных препаратов, цены которых не утверждены, может производиться только после утверждения их себестоимости.

Кроме того, объявлен прием документов (деклараций) еще по 135-ти касающимся активных ингредиентов лекарственных препаратов. Срок предъявления документов истекает 20 октября.

Соответствующие решения и список лекарственных препаратов размещены в разделах "Решения совета" и "Лекарственные препараты" официального сайта Тарифного совета (www.tariff.gov.az):

http://www.tariffcouncil.gov.az/documents/DVM-1126...