Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, во многих странах периодически отмечаются вспышки новой коронавирусной инфекции.

"Подвиды штамма "омикрон" вызывают, в основном, легкую форму заболевания. В Азербайджане заметного роста заболеваемости не фиксируется. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной", - отметил он.

Эйвазов подчеркнул, что меры защиты от инфекции аналогичны мерам при других воздушно-капельных инфекциях, таких как ОРВИ и грипп: "Людям из группы риска (беременным женщинам, лицам с иммунодефицитом, тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилым людям) рекомендуется соблюдать особую осторожность".