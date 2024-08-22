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Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.
Здоровье
22 августа 2024 г. 13:14
Тайяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, во многих странах периодически отмечаются вспышки новой коронавирусной инфекции.

"Подвиды штамма "омикрон" вызывают, в основном, легкую форму заболевания. В Азербайджане заметного роста заболеваемости не фиксируется. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной", - отметил он.

Эйвазов подчеркнул, что меры защиты от инфекции аналогичны мерам при других воздушно-капельных инфекциях, таких как ОРВИ и грипп: "Людям из группы риска (беременным женщинам, лицам с иммунодефицитом, тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилым людям) рекомендуется соблюдать особую осторожность".

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Версия на азербайджанском языке Təyyar Eyvazov: Azərbaycanda epidemioloji durum qənaətbəxş hesab edilir

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