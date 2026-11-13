Лейла Алиева обсудила с представителем ООН сотрудничество в области устойчивого городского развития

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 12 ноября в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) встретилась с директором Регионального офиса Программы ООН по населенным пунктам для Восточной Европы и Центральной Азии Эрфаном Али.

Как сообщает Report, в ходе встречи была представлена информация о мерах, принимаемых Азербайджаном в области устойчивого городского развития, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. В этом контексте особое внимание было уделено проектам и инициативам Общественного объединения IDEA, направленным на улучшение городской среды, расширение зеленых зон и повышение экологической осведомленности.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность повышения климатической устойчивости прибрежных городов, оценки соответствующих рисков и учета экологических факторов при городском планировании.

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества между Общественным объединением IDEA и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в области озеленения городов, формирования устойчивой среды проживания и адаптации к изменению климата. Также были рассмотрены перспективы реализации совместных инициатив IDEA и UN-Habitat в этих направлениях.