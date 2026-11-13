Трамп не исключил применения военной силы против Ирана для защиты союзников США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу против Ирана в случае необходимости защиты американских союзников.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Salem News Channel.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон прибегнуть к военным действиям против Тегерана ради обеспечения безопасности своих союзников, Трамп подчеркнул, что не станет колебаться при принятии такого решения.

"Нет, никаких колебаний. Сейчас у нас все идет очень хорошо", - сказал президент США.