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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Трамп не исключил применения военной силы против Ирана для защиты союзников США

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 02:48
    Трамп не исключил применения военной силы против Ирана для защиты союзников США

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу против Ирана в случае необходимости защиты американских союзников.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Salem News Channel.

    Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон прибегнуть к военным действиям против Тегерана ради обеспечения безопасности своих союзников, Трамп подчеркнул, что не станет колебаться при принятии такого решения.

    "Нет, никаких колебаний. Сейчас у нас все идет очень хорошо", - сказал президент США.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
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