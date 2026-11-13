Трамп не исключил применения военной силы против Ирана для защиты союзников США
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 02:48
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу против Ирана в случае необходимости защиты американских союзников.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Salem News Channel.
Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон прибегнуть к военным действиям против Тегерана ради обеспечения безопасности своих союзников, Трамп подчеркнул, что не станет колебаться при принятии такого решения.
"Нет, никаких колебаний. Сейчас у нас все идет очень хорошо", - сказал президент США.
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