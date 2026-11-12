Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го Саммита ЕПС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" (Building a competitive Europe – innovation, connectivity and affordable energy), проведенном в Дублине в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает корреспондент Report из Дублина.