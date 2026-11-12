Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го Саммита ЕПС

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 19:46
    Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го Саммита ЕПС

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы - инновации, связанность и доступная энергия" (Building a competitive Europe – innovation, connectivity and affordable energy), проведенном в Дублине в рамках 9-го Саммита Европейского политического сообщества.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Дублина.

    Ильхам Алиев Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
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    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində dəyirmi masada iştirak edib
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    President Ilham Aliyev participated in roundtable discussion as part of 9th European Political Community Summit
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