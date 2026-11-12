İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində dəyirmi masada iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 19:43
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində dəyirmi masada iştirak edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində keçirilmiş "Rəqabətqabiliyyətli Avropanın yaradılması - innovasiya, bağlantılar və əlçatan enerji" ("Building a competitive Europe – innovation, connectivity and affordable energy") mövzusunda dəyirmi masada iştirak edib.

    Bu barədə "Report"un Dublinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Dublin
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    Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го Саммита ЕПС
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    President Ilham Aliyev participated in roundtable discussion as part of 9th European Political Community Summit
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