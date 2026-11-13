Румыния предложила США расширить военное присутствие на своей территории

Румыния направила США предложения по расширению американского военного присутствия на своей территории, выразив готовность взять на себя часть расходов на размещение военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Digi24, об этом заявил министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря.

По его словам, Бухарест предложил Вашингтону использовать действующие военные базы, а также ускорить расширение авиабазы имени Михаила Когэлничану.

"Мы представили предложения, предусматривающие возможность размещения американских военнослужащих на существующих в Румынии базах. Кроме того, может быть ускорено расширение базы в коммуне Михаил-Когэлничану", - отметил министр.

Он пояснил, что создание постоянной базы предполагает размещение не только военнослужащих, но и членов их семей, что требует развития соответствующей инфраструктуры, включая школы и медицинские учреждения.

Глава Минобороны также опроверг сообщения СМИ о том, что Румыния готова ежегодно выплачивать по 15 тыс. евро за каждого американского военнослужащего, как ранее предлагала Польша.

"Речь идет о несколько меньшей сумме, поскольку мы учитываем разницу в стоимости жизни в Румынии и Польше", - уточнил он.

Министр подчеркнул, что предложение Бухареста предусматривает не только увеличение численности американского военного контингента, но и размещение подразделений со значительным оперативным потенциалом.

В качестве примера он привел бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая ранее временно дислоцировалась на территории Румынии.