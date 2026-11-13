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    Rumıniya ABŞ hərbi kontingentinin ölkədə genişləndirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 03:56
    Rumıniya ABŞ hərbi kontingentinin ölkədə genişləndirilməsini təklif edib

    Rumıniya ABŞ-a öz ərazisindəki hərbi mövcudluğunu genişləndirmək üçün təkliflər göndərib və amerikalı hərbçilərin yerləşdirilməsi xərclərinin bir hissəsini qarşılamağa hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın müdafiə naziri Ştefan-Radu Oprea "Digi24" telekanalına açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Buxarest Vaşinqtona mövcud hərbi bazalardan istifadə etməyi, həmçinin Mixail Koqelniçanu aviabazasının genişləndirilməsini sürətləndirməyi təklif edib.

    Nazir bildirib ki, daimi hərbi bazanın yaradılması yalnız hərbçilərin deyil, onların ailə üzvlərinin də yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu isə məktəblər və tibb müəssisələri də daxil olmaqla, müvafiq infrastrukturun inkişafını tələb edir.

    Oprea Rumıniyanın hər bir amerikalı hərbçiyə görə ildə 15 min avro ödəməyə hazır olması barədə yayılan məlumatları da təkzib edib. Onun sözlərinə görə, nəzərdə tutulan məbləğ Polşanın təklifindən bir qədər aşağı olacaq. Buna səbəb iki ölkədə yaşayış xərcləri arasındakı fərqdir.

    Müdafiə naziri vurğulayıb ki, Buxarestin təklifi təkcə ABŞ hərbi kontingentinin sayının artırılmasını deyil, həm də yüksək əməliyyat imkanlarına malik bölmələrin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.

    O, buna misal olaraq ABŞ ordusunun 101-ci hava-desant diviziyasının əvvəllər müvəqqəti olaraq Rumıniyada yerləşdirilmiş briqadasını göstərib.

    Rumıniya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ hərbi kontingenti
    Румыния предложила США расширить военное присутствие на своей территории
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