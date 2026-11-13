Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 02:45
    Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу

    Газопровод, протянувшийся от Баку до Италии через территории семи стран и обеспечивающий поставки газа в десять стран Европейского Союза через интерконнекторы в Болгарии, сегодня полностью загружен.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине, выступая на круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия", состоявшемся в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

    Глава государства подчеркнул необходимость расширения пропускной способности газопровода, сообщив, что мощность трубопровода, пролегающего в Грецию и Италию, увеличена с 10 млрд до 11,2 млрд кубометров.

    Ильхам Алиев также отметил, что общая производственная мощность перерабатывающих предприятий Азербайджана составляет 30 млн тонн.

    Президент сообщил о планах наращивания поставок газа, подчеркнув в этой связи открытие новых месторождений.

    Ильхам Алиев Экспорт газа Европейский союз (ЕС)
    Azərbaycan Avropaya qaz ixracını artıracaq
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