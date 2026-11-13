Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев заявил о возрастающей роли альтернативной энергетики

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 02:43
    Ильхам Алиев заявил о возрастающей роли альтернативной энергетики

    В будущем роль альтернативных источников энергии будет еще больше возрастать.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине, выступая на круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия", состоявшемся в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

    Коснувшись роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, глава государства отметил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный в 2022 году.

    Президент сообщил, что с тех пор поставки газа из Азербайджана в Европейский Союз увеличились с восьми миллиардов до тринадцати миллиардов кубометров. Глава государства отметил, что это составляет почти половину экспорта Азербайджана.

    Ильхам Алиев Альтернативная энергетика COP31
    Azərbaycan Prezidenti: Gələcəkdə alternativ enerjinin rolu daha da artacaq
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