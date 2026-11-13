Ильхам Алиев заявил о возрастающей роли альтернативной энергетики

В будущем роль альтернативных источников энергии будет еще больше возрастать.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в Дублине, выступая на круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия", состоявшемся в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

Коснувшись роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, глава государства отметил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный в 2022 году.

Президент сообщил, что с тех пор поставки газа из Азербайджана в Европейский Союз увеличились с восьми миллиардов до тринадцати миллиардов кубометров. Глава государства отметил, что это составляет почти половину экспорта Азербайджана.