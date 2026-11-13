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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Azərbaycan Prezidenti: Gələcəkdə alternativ enerjinin rolu daha da artacaq

    Energetika
    • 13 noyabr, 2026
    • 02:09
    Azərbaycan Prezidenti: Gələcəkdə alternativ enerjinin rolu daha da artacaq

    Gələcəkdə alternativ enerjinin rolu daha da artacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində keçirilmiş "Rəqabətqabiliyyətli Avropanın yaradılması - innovasiya, bağlantılar və əlçatan enerji" ("Building a competitive Europe – innovation, connectivity and affordable energy") mövzusunda dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

    Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ölkəmizin roluna toxunan dövlət başçısı bu xüsusda Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair 2022-ci ildə imzalanmış Anlaşma Memorandumunu qeyd edib.

    Bildirib ki, o vaxtdan bəri ölkəmizin Avropa İttifaqına qaz təchizatını səkkiz milyard kubmetrdən on üç milyard kubmetrə qədər artırıb. Dövlət başçısı bunun Azərbaycanın ixracının demək olar ki, yarısını təşkil etdiyini deyib.

    Energetika sistemi Neft və qaz Avropa İttifaqı (Aİ) İlham Əliyev
    Ильхам Алиев заявил о возрастающей роли альтернативной энергетики
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