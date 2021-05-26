Сын Октая Гюльалыева помещен в реанимацию

Бакинский оздоровительный центр распространил информацию о состоянии здоровья сына правозащитника Октая Гюльалыева - Тебриза Гюльалыева.

Бакинский оздоровительный центр распространил информацию о состоянии здоровья сына правозащитника Октая Гюльалыева - Тебриза Гюльалыева.

Как сообщили Report в центре, вчера вечером Тебриз Гюльалыев был доставлен на машине скорой помощи в больницу с многочисленными травмами головы и лица, а также других частей тела.

Было отмечено, что после оказания первой помощи в отделении неотложной медицинской помощи пациент был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии, где было начато плановое обследование и лечение: "В ходе обследования у пострадавшего диагностированы сочетанные травмы, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы костей лицевого скелета, гематомы. В настоящее время его состояние стабильное, лечение и наблюдение пациента продолжается".

Отметим, что 25 мая автомобиль марки Mercedes под управлением Тебриза Гюльалыева в направлении поселка Забрат Сабунчинского района столкнулся с автомобилем марки "Kia" под управлением гражданки Айнур Ахмедовой, двигавшейся в том же направлении. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести.