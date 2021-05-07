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Статистика выздоровления и смертности от COVID-19 в Азербайджане

Статистика выздоровления и смертности от COVID-19 в Азербайджане В нашей стране вакцинация началась 3 месяца назад
Здоровье
7 мая 2021 г. 14:05
Статистика выздоровления и смертности от COVID-19 в Азербайджане

"На сегодняшний день в Азербайджане число лиц, у которых выявлен коронавирус, превысило 300 тысяч. Среди них процент выздоровевших составляет 92,3%, смертности - 1,4%. Если брать в мировом масштабе, у нас низкий уровень смертности. Но мы не должны довольствоваться этим, надо продолжать принимать превентивные меры".

Как передает Report, об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, доцент Джалал Исаев.

Дж.Исаев призвал всех к бдительности в борьбе с коронавирусом: "Если кто-то почувствует недомогание, пусть обязательно обследуется, изолируется. В нашей стране вакцинация началась 3 месяца назад, однако полностью вакцинированы, то есть прошли оба курса вакцинации, всего лишь 3,78% населения. Правда, в мировом масштабе это не маленькая цифра. Но нас это не устраивает. Наш выход - вакцинация населения. Студенты также должны вести пропаганду среди своего ближайшего окружения в этом направлении".

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Версия на английском языке COVID-19 death and recovery rate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-dan ölüm və sağalma faizi açıqlanıb

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