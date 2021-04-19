Статистика по заболеваемости COVID-19 в Азербайджане - Баку лидирует

Процент зараженных коронавирусом по Баку составляет 54,2%

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 в Азербайджане.

По сообщению Report, процент зараженных коронавирусом в Баку составляет 54,2%.

Этот показатель на Абшероне составляет 12,8%, в Аране - 12%, в Гяндже-Газахской зоне - 7,5%, в Шеки-Загатальской зоне - 4%, в Губа-Хачмазе - 3%, в Лянкяране - 2,5%, в Нагорном Ширване - 2,4%, в Нагорном Карабахе - 1,3%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,4%, среди прибывших в страну из-за рубежа - 0,3%.

Самый высокий процент заражения по Баку зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,8%. На втором месте - Хатаинский район с 13,4%, далее следуют Ясамальский район (12,4%), Сабунчинский район (10,9%), Наримановский район (8,3%), Сураханский район (8,1%), Насиминский район (8%), Низаминский и Хазарский районы - по 7%, Сабаильский район - 5,1%, Гарадагский район - 4,6% и Пираллахинский район - 0,5%.