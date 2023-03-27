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Стало известно количество обращений в скорую помощь в праздничные дни

Стало известно количество обращений в скорую помощь в праздничные дни В праздничные дни станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственные TƏBIB, работали круглосуточно в усиленном режиме.
Здоровье
27 марта 2023 г. 12:48
Стало известно количество обращений в скорую помощь в праздничные дни

В праздничные дни станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственные TƏBIB, работали круглосуточно в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.

В колл-центре "103" и подразделениях было организовано дежурство.

Скорая медицинская помощь в течение дня выполняла 2 100 - 2 200 выездов. Причины выездов в основном были связаны с респираторными заболеваниями, повышением артериального давления, травмами и др.

В то же время в службу поступили вызовы в связи с дорожно-транспортными происшествиями, произошедшими в городе Баку в праздничные дни.

57 пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, они были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində təcili yardıma daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

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