Стало известно количество обращений в скорую помощь в праздничные дни

В праздничные дни станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственные TƏBIB, работали круглосуточно в усиленном режиме.

В праздничные дни станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, подведомственные TƏBIB, работали круглосуточно в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.

В колл-центре "103" и подразделениях было организовано дежурство.

Скорая медицинская помощь в течение дня выполняла 2 100 - 2 200 выездов. Причины выездов в основном были связаны с респираторными заболеваниями, повышением артериального давления, травмами и др.

В то же время в службу поступили вызовы в связи с дорожно-транспортными происшествиями, произошедшими в городе Баку в праздничные дни.

57 пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, они были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения.