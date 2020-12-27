Стало известно, какой продукт является источником долголетия

Французский врач Сибилла Науд рассказала об очень полезном и модном блюде, которое может стать источником долголетия. Оно содержит множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма

Французский врач Сибилла Науд рассказала об очень полезном и модном блюде, которое может стать источником долголетия. Оно содержит множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, по словам врача, блюда из морских водорослей, таких как чука, нори, спирулина, являются очень популярными, не только благодаря их пользе, но и вкусу. "Они извлекают огромную пользу из окружающей среды, в которой они развиваются, в основном морской воды", – объяснила Науд. Эксперты заявляют о "неоспоримых преимуществах водорослей с точки зрения тонуса и стимуляции иммунной защиты".

Водоросли богаты йодом и медью, которые влияют на функционирование щитовидной железы, отвечающей за выработку гормонов. Также в них содержатся железо и магний, борющиеся с усталостью. Кроме того, водоросли являются источником кальция, необходимого для укрепления костей, волос и ногтей.

Науд отметила, что «мощная антиоксидантная сила» обеспечивается благодаря "альянсу" витаминов С и А, каротиноидов и флавоноидов. Она объяснила, что они борются со свободными радикалами – токсичными для организма веществами. Специалист посоветовала выбирать такие продукты в эко-магазинах, которые предлагают широкий выбор сушеных и свежих морских водорослей, таких как королевский комбу, хлорелла или спирулина. При этом, врач рекомендует есть их свежими, чтобы в продукте сохранилось больше полезных веществ.