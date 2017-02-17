Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны азербайджанские районы с высоким уровнем рождаемости.

Как сообщает Report со ссылкой на распространенный Госкомстатом отчет, высокая рождаемость зафиксирована в лянкяранском (18,6), горно-ширванском (18,5), аранском (18,0) и кельбаджар-лачинском (18,0) экономических районах.

Согласно отчету, в прошлом году районными (городскими) отделами минюста зарегистрировано 159,5 тыс. новорожденных (около 436 новорожденных в день, 18 – в час), что составляет 16,5 на каждые 1 000 человек.

2 734 из новорожденных - близнецы, 69 – тройняшки.

Особый вес девочек среди новорожденных составил 46,8%. На данный момент на каждые 100 новорожденных девочек приходится 114 мальчиков (биологическая норма составляет 105-107).

Нарушение полового соотношения новорожденных также изменяет половую структуру населения в целом. Сейчас на каждые 1 000 мужчин приходится 1 006 женщин.

В прошлом году в стране зарегистрировано 56,6 тыс. смертей, что составляет 5,9 на каждые 1 000 человек.