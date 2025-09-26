США введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

США 1 октября введут таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию.

Как передает Report, об этом в Truth Social написал президент страны Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон "с 1 октября введет пошлины в размере 100% на любую брендированную или запатентованную фармацевтическую продукцию".

Трамп добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

Напомним, что в мае президент США подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в стране на 59-90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.