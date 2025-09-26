Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    США введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

    Здоровье
    • 26 сентября, 2025
    • 06:36
    США 1 октября введут таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию.

    Как передает Report, об этом в Truth Social написал президент страны Дональд Трамп.

    По его словам, Вашингтон "с 1 октября введет пошлины в размере 100% на любую брендированную или запатентованную фармацевтическую продукцию".

    Трамп добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

    Напомним, что в мае президент США подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в стране на 59-90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.

