США введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики
Здоровье
- 26 сентября, 2025
- 06:36
США 1 октября введут таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию.
Как передает Report, об этом в Truth Social написал президент страны Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон "с 1 октября введет пошлины в размере 100% на любую брендированную или запатентованную фармацевтическую продукцию".
Трамп добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.
Напомним, что в мае президент США подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в стране на 59-90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.
