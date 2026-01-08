Трамп отказался комментировать, почему США поддержали Родригес, вместо Марии Мачадо

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать вопрос о том, почему его администрация признала вице-президента правительства Николаса Мадуро Дельси Родригес новым лидером Венесуэлы, а не поддержала лидера оппозиции Марию Корину Мачадо.

Как передает Report, в интервью газете The New York Times Трамп также уклонился от комментариев о том, проводил ли он лично переговоры с Родригес.

"Но Марко (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) разговаривает с ней постоянно", - заявил он.

По словам Трампа, Вашингтон "находится в постоянном контакте с ней и ее администрацией".

Отвечая на вопрос о том, введут ли США войска, если правительство Венесуэлы заблокирует доступ к нефти страны, Трамп заявил, что не может ответить на этот вопрос сейчас.

"Я действительно не хотел бы вам об этом говорить, но они относятся к нам с большим уважением. Как вы знаете, мы очень хорошо ладим с администрацией, которая сейчас там находится", - подчеркнул он.