Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 12:39
    Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки

    Премьер Армении Никол Пашинян решил лично посетить силовые ведомства и провести встречи с руководством и сотрудниками с целью ознакомления их деятельностью.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

    Не исключается, что по итогам мониторинга их деятельности возможны увольнения или заявления об отставке.

    Отмечается, что правоохранительные органы серьезно готовятся к визиту Пашиняна: собирают документы, требуют от подчиненных протоколы, чтобы иметь ответы на все вопросы премьера.

    В ноябре 2024 года на заседании правительства Пашинян раскритиковал работу правоохранительных органов, заявив, что его не устраивает ситуация с уровнем преступности в стране, его "терпение лопнуло", и он примет соответствующие решения. Позже в отставку подали главы МВД, Следственного комитета, КГД, Антикоррупционного комитета, министр территориального управления и инфраструктур Армении, а также глава Высшего судебного совета.

    Армения Никол Пашинян силовые структуры мониторинг
    Paşinyan güc strukturlarının fəaiyyətini monitorq edəcək, istefalar mümkündür

    Последние новости

    12:50

    В Баку задержана подозреваемая в обмане предпринимателей под видом SMM-специалиста

    Происшествия
    12:50

    В Азербайджане сезонный грипп не повлиял на посещаемость учащихся

    Наука и образование
    12:50

    Папоян: Спрос на топливо из Азербайджана в Армению очень высокий

    В регионе
    12:49

    Трамп отказался комментировать, почему США поддержали Родригес, вместо Марии Мачадо

    Другие страны
    12:39

    Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки

    В регионе
    12:36
    Фото

    В нахчыванском селе Сираб модернизируется система питьевого водоснабжения

    Инфраструктура
    12:33

    Помощник госсекретаря США находится с визитом в Украине

    В регионе
    12:27

    Трамп: США будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть "долгие годы"

    Другие страны
    12:25

    В Азербайджане случаев заражения птичьим гриппом не зарегистрировано

    Здоровье
    Лента новостей