Пашинян проведет мониторинг работы силовых структур, возможны отставки

Премьер Армении Никол Пашинян решил лично посетить силовые ведомства и провести встречи с руководством и сотрудниками с целью ознакомления их деятельностью.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

Не исключается, что по итогам мониторинга их деятельности возможны увольнения или заявления об отставке.

Отмечается, что правоохранительные органы серьезно готовятся к визиту Пашиняна: собирают документы, требуют от подчиненных протоколы, чтобы иметь ответы на все вопросы премьера.

В ноябре 2024 года на заседании правительства Пашинян раскритиковал работу правоохранительных органов, заявив, что его не устраивает ситуация с уровнем преступности в стране, его "терпение лопнуло", и он примет соответствующие решения. Позже в отставку подали главы МВД, Следственного комитета, КГД, Антикоррупционного комитета, министр территориального управления и инфраструктур Армении, а также глава Высшего судебного совета.