Ровшан Наджаф: Три "зеленых" коридора могут обеспечить передачу до 10 ГВт электроэнергии

Азербайджан активно формирует три крупных "зеленых" энергетических коридора: Каспийское море - Черное море - Европа, Азербайджан - Турция - Европа, а также Центральная Азия - Азербайджан - Европа.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума.

По словам Р. Наджафа, подписание в 2022 году в Бухаресте Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой энергии" между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией стало важным шагом к формированию "зеленого" энергетического коридора в Европу.

Он отметил, что национальные стратегии энергетического перехода способны приносить региональные выгоды в сфере декарбонизации, выходящие за пределы отдельных стран. С учетом стратегического географического положения, существующей инфраструктуры и развитых энергетических партнерств Азербайджан, по его словам, находится в уникальной позиции, позволяющей стать связующим звеном между Каспийским регионом, а в перспективе - Центральной Азией и Европой.

"В совокупности три "зеленых" энергетических коридора потенциально смогут передавать до 10 ГВт возобновляемой электроэнергии, укрепляя роль Азербайджана как будущего узла трансграничной передачи чистой энергии", - подчеркнул президент SOCAR.

Р. Наджаф отметил, что мир переживает переломный момент в развитии глобального энергетического ландшафта. В условиях стремления к низкоуглеродному будущему энергетический переход становится не только экологической необходимостью, но и фактором экономической трансформации. При этом ключевая роль, по его словам, сохраняется за традиционными производителями энергии, располагающими инфраструктурой, экспертизой и инвестиционными возможностями.

"Азербайджан демонстрирует, как экономика, основанная на добыче углеводородов, может продвигать декарбонизацию, одновременно обеспечивая энергетическую безопасность за счет развития возобновляемой генерации, модернизации передающих сетей и внедрения "зеленой" реконструкции по всей стране", - отметил он.

Президент SOCAR также подчеркнул, что на фоне глобальных экономических и геополитических вызовов энергетическая безопасность и климатическая устойчивость стали для Азербайджана ключевыми приоритетами. Такой подход, по его мнению, позволяет интегрировать возобновляемые источники энергии без ущерба для надежности энергосистемы и макроэкономической стабильности.

Он напомнил, что цель "чистой окружающей среды и зеленого роста" закреплена в стратегии "Азербайджан-2030". В рамках этой политики Фонд энергоэффективности будет предоставлять кредиты, гранты и субсидии для проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и повышение эффективности энергетического сектора.

"При этом, продолжая использовать потенциал углеводородной отрасли, Азербайджан параллельно наращивает возобновляемую генерацию. Страна является нетто-экспортером электроэнергии с 2007 года, а к 2023 году объем выработки достиг 29,3 млрд кВт/ч, что на 25,5% превышает уровень десятилетней давности.

Согласно Стратегической дорожной карте 2016 года, правительство планирует диверсифицировать энергетический баланс и увеличить долю ВИЭ. Технический потенциал наземных возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается в 135 ГВт, морских - в 157 ГВт. Целью является увеличение доли ВИЭ в выработке электроэнергии почти до 40% к 2030 году", - сказал Р.Наджаф.

Он напомнил, что за последние пять лет в стране введен в эксплуатацию ряд крупных объектов ВИЭ, включая солнечную электростанцию "Гарадаг" мощностью 230 МВт - крупнейшую в Каспийском регионе.

"Активно развивается гидроэнергетика Карабаха и Восточного Зангезура, где уже функционируют 32 станции общей мощностью 270 МВт с планами расширения до 500 МВт. Реализуется ветровая электростанция Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт совместно с ACWA Power и SOCAR, выход которой на полную мощность ожидается к концу 2025 года.

Финансово закрыты солнечные проекты в Биласуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт) с прогнозируемой годовой генерацией свыше 1,7 млрд кВт/ч, а также реализуется солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт - первый промышленный солнечный проект на освобожденных территориях", - подчеркнул глава SOCAR.

По данным Госкомстата, за последние пять лет производство электроэнергии на ГЭС увеличилось в 2,8 раза, а генерация солнечной энергии - в 12,6 раза.

Р. Наджаф отметил, что SOCAR реализует долгосрочную стратегию, сочетающую энергетическую безопасность, инициативы переходного периода, цифровизацию и инновации: "В частности, нефтехимический комплекс Petkim и НПЗ STAR были признаны Всемирным экономическим форумом объектами сети Global Lighthouse за внедрение решений Industry 4.0. На заводе SOCAR Carbamide внедрение технологий искусственного интеллекта в 2024-2025 годах позволило сократить потребление ресурсов и создать дополнительную стоимость в размере 13 млн долларов США".

По его словам, глобальный энергетический переход представляет собой не резкий отказ от углеводородов, а поэтапную трансформацию, в которой существующие производители и инфраструктура продолжают играть важную роль.

"Эволюция SOCAR от традиционного производителя нефти и газа к интегрированной энергетической компании демонстрирует, как устоявшиеся игроки могут одновременно продвигать цели энергетической безопасности и климатической повестки", - резюмировал он.