    ABŞ oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına 100% rüsum tətbiq edəcək

    Sağlamlıq
    • 26 sentyabr, 2025
    • 05:42
    ABŞ oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına 100% rüsum tətbiq edəcək

    Oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına ABŞ-də 100% tarif tətbiq olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri Donald Tramp bu barədə "Truth Social"da məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqton oktyabrın 1-dən bütün markalı və ya patentləşdirilmiş əczaçılıq məhsullarına 100% tariflər tətbiq edəcək.

    Tramp əlavə edib ki, artıq ABŞ-də öz fabriklərinin tikintisinə başlayan istehsalçılar üçün istisnalar ediləcək.

