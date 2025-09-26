ABŞ oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına 100% rüsum tətbiq edəcək
Sağlamlıq
- 26 sentyabr, 2025
- 05:42
Oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına ABŞ-də 100% tarif tətbiq olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri Donald Tramp bu barədə "Truth Social"da məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqton oktyabrın 1-dən bütün markalı və ya patentləşdirilmiş əczaçılıq məhsullarına 100% tariflər tətbiq edəcək.
Tramp əlavə edib ki, artıq ABŞ-də öz fabriklərinin tikintisinə başlayan istehsalçılar üçün istisnalar ediləcək.
