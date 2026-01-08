В Баку задержана подозреваемая в обмане предпринимателей под видом SMM-специалиста

В Баку задержана 26-летняя Айсу Гусейнова, подозреваемая в мошенничестве под видом SMM-менеджера.

Как сообщили Report в МВД, женщина представлялась специалистом по продвижению в социальных сетях и предлагала владельцам магазинов и различных объектов услуги по рекламе.

По данным следствия, таким образом она завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 16 тысяч манатов. После получения оплаты Гусейнова прекращала выходить на связь с клиентами.

В ходе расследования установлено, что от ее действий пострадали в общей сложности 13 человек.

По данному факту продолжаются следственные мероприятия.