В Баку задержана подозреваемая в обмане предпринимателей под видом SMM-специалиста
Происшествия
- 08 января, 2026
- 12:50
В Баку задержана 26-летняя Айсу Гусейнова, подозреваемая в мошенничестве под видом SMM-менеджера.
Как сообщили Report в МВД, женщина представлялась специалистом по продвижению в социальных сетях и предлагала владельцам магазинов и различных объектов услуги по рекламе.
По данным следствия, таким образом она завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 16 тысяч манатов. После получения оплаты Гусейнова прекращала выходить на связь с клиентами.
В ходе расследования установлено, что от ее действий пострадали в общей сложности 13 человек.
По данному факту продолжаются следственные мероприятия.
