Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку задержана подозреваемая в обмане предпринимателей под видом SMM-специалиста

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 12:50
    В Баку задержана подозреваемая в обмане предпринимателей под видом SMM-специалиста

    В Баку задержана 26-летняя Айсу Гусейнова, подозреваемая в мошенничестве под видом SMM-менеджера.

    Как сообщили Report в МВД, женщина представлялась специалистом по продвижению в социальных сетях и предлагала владельцам магазинов и различных объектов услуги по рекламе.

    По данным следствия, таким образом она завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 16 тысяч манатов. После получения оплаты Гусейнова прекращала выходить на связь с клиентами.

    В ходе расследования установлено, что от ее действий пострадали в общей сложности 13 человек.

    По данному факту продолжаются следственные мероприятия.

    МВД мошенничество обман соцсети
    Özünü sosial media meneceri kimi təqdim edən qadın dələduzluq ittihamı ilə saxlanılıb

    Последние новости

    13:41
    Фото

    SOCAR обсуждает разработку месторождения "Абшерон" с компанией TotalEnergies

    Энергетика
    13:41

    По обращениям Госкомитета выдано 106 охранных ордеров в 2025 году

    Социальная защита
    13:33
    Фото

    Азербайджанке, награжденной за трудовые подвиги в годы Второй мировой войны, исполнилось 100 лет

    Социальная защита
    13:32

    В Азербайджане в прошлом году 83 мужчины подверглись насилию

    Социальная защита
    13:28

    Президент изменил порядок управления государственными кредитными организациями

    Финансы
    13:28

    Президент: На освобожденных территориях будут построены МГЭС общей мощностью 500-600 мегаватт

    Энергетика
    13:24

    Сирия начала военную операцию против СДС в Алеппо

    Другие страны
    13:20

    Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - очень привлекательное место для инвестиций

    Финансы
    13:20

    Ильхам Алиев: В проекты возобновляемой энергии в Азербайджане вложены сотни миллионов долларов

    Энергетика
    Лента новостей