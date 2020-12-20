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Специалисты о пользе воды с лимоном

Специалисты о пользе воды с лимоном Турецкие специалисты рассказали о пользе воды с лимоном.
Здоровье
20 декабря 2020 г. 07:58
Специалисты о пользе воды с лимоном

Турецкие специалисты рассказали о пользе воды с лимоном.

Как передает Report со ссылкой на издание Sabah, она обладает множеством полезных свойств для человеческого организма. Употребление теплой воды с лимоном натощак на протяжении месяца может значительно улучшить состояние.

По словам специалистов, такая воды укрепляет иммунную систему, обладает антисептическими и лечебными свойствами, а также снижает риск развития рака.

Также регулярное питье лимонной воды предотвращает ревматизм. Кроме того, как отмечает издание, стакан лимонной воды снимает симптомы изжоги. Такая вода помогает сбалансировать уровень кальция и кислорода в печени.

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Версия на азербайджанском языке Limonlu suyun faydalı xüsusiyyətləri açıqlandı

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