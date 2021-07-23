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Советы TƏBIB по здоровому питанию в жаркие дни

Советы TƏBIB по здоровому питанию в жаркие дни "В жаркие летние дни мы должны больше внимания обращать на свое питание из-за нарушения водного баланса и потери минералов. Нужно потреблять столько воды, сколько необходимо организму".
Здоровье
23 июля 2021 г. 17:14
Советы TƏBIB по здоровому питанию в жаркие дни
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"В жаркие летние дни мы должны больше внимания обращать на свое питание из-за нарушения водного баланса и потери минералов. Нужно потреблять столько воды, сколько необходимо организму".

Как сообщает Report, об этом сказала главный специалист отдела продовольственного обеспечения и контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Шумара Гараджаева.

По ее словам, в пищу необходимо употреблять продукты, богатые минералами: "Люди с хроническими заболеваниями испытывают особый дискомфорт в летние месяцы. Поэтому они должны отдавать предпочтение фруктам и овощам, но здесь главное знать меру".

Здоровое питание имеет решающее значение для формирования здоровой иммунной системы: "Учитывая пандемию COVID-19, полезно потребление белковой пищи. В основном это касается молочных продуктов", - сказала представитель TƏBIB.

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Версия на английском языке What to eat in hot summer days?
Версия на азербайджанском языке İsti yay günlərində necə qidalanmalı?

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