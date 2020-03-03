Советы педиатра родителям в связи с коронавирусом

"Дети могут заразиться коронавирусом, симптомы которого похожи на симптомы обычного гриппа".

Об этом Report сказал азербайджанский педиатр Али Гулиев.

Он подчеркнул, что без обследования причислять эти симптомы к коронавирусу неверно:

"Потому что это может быть обычный грипп. Смертельные случаи от коронавируса среди детей не зарегистрированы нигде в мире. То есть среди людей младше 10 лет смерть от этой инфекции нигде не зафиксирована. Однако, безусловно, дети могут заразиться любым вирусом".

Педиатр отметил, что коронавирус преимущественно наблюдается у пожилых людей, им больше заражаются люди, страдающие от сахарного диабета, давления, сердечными и другими заболеваниями.

А.Гулиев обратился к родителям, назвав правила защиты детей от коронавируса: "Если у детей проявляются в основном одышка, кашель и температура, нужно обращаться к врачу. Единственный способ защиты от этих вирусов - предупреждение контакта. То есть не нужно контактировать с зараженными людьми. Я хочу сказать родителям, чтобы они не посещали с детьми места большого скопления людей, массовые мероприятия. Не стоит прикасаться к детям, не помыв руки, лицо, рот и нос".