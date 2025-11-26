Состояние пострадавшей при пожаре на Ясамале женщины остается критическим

Состояние женщины 2000 года рождения, пострадавшей при пожаре в жилом здании на улице М.Сеидова в Ясамальском районе 21 ноября, остается критически тяжелым.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Ени Клинике.

Отметим, что женщина помещена в отделение реанимации Ени Клиники и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что во время происшествия в многоэтажном жилом здании на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку 21 ноября от отравления дымом погибли Ганбарли Арзу Али гызы (2018 г.р.), Мамедов Самир Кямал оглу (1983 г.р.) и Гумбатова Кёнюль Велибей гызы (1977 г.р.). Более 20 человек были госпитализированы с диагнозом отравление.

В связи с пожаром в качестве подозреваемого задержан директор клиники Loft Dent Пашаев Бахруз Сахиб оглу, который на основании договора арендовал нежилые помещения в подвале и на первом этаже указанного здания.