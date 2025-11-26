Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Состояние пострадавшей при пожаре на Ясамале женщины остается критическим

    Здоровье
    • 26 ноября, 2025
    • 13:21
    Состояние пострадавшей при пожаре на Ясамале женщины остается критическим

    Состояние женщины 2000 года рождения, пострадавшей при пожаре в жилом здании на улице М.Сеидова в Ясамальском районе 21 ноября, остается критически тяжелым.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Ени Клинике.

    Отметим, что женщина помещена в отделение реанимации Ени Клиники и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Напомним, что во время происшествия в многоэтажном жилом здании на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе города Баку 21 ноября от отравления дымом погибли Ганбарли Арзу Али гызы (2018 г.р.), Мамедов Самир Кямал оглу (1983 г.р.) и Гумбатова Кёнюль Велибей гызы (1977 г.р.). Более 20 человек были госпитализированы с диагнозом отравление.

    В связи с пожаром в качестве подозреваемого задержан директор клиники Loft Dent Пашаев Бахруз Сахиб оглу, который на основании договора арендовал нежилые помещения в подвале и на первом этаже указанного здания.

    пожар Ясамал пострадавшие Ени клиника
    Yasamalda yaşayış binasında yanğında xəsarət alan qadının vəziyyəti kritik ağır olaraq qalır

    Последние новости

    14:35

    Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей