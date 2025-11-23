Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Ясамале по делу о пожаре с тремя погибшими задержан директор клиники Loft Dent

    Происшествия
    • 23 ноября, 2025
    • 16:17
    В Ясамале по делу о пожаре с тремя погибшими задержан директор клиники Loft Dent

    В связи с пожаром в Ясамальском районе, приведшим к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечён директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.

    Как сообщает Report, директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвальном и первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сабих оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Информацию подтвердили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Отметим, что в ходе происшествия от отравления дымом погибли Арзу Али гызы Гянбарли (2018 г.р.), Гумбетова Кёнуль Вялибей гызы (1977 г.р.) и Самир Камал оглу Мамедов (1983 г.р.). Более 20 человек были доставлены в больницы с диагнозом "отравление".

    Yasamal rayonunda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinika direktoru saxlanılıb - EKSKLÜZİV

