В Ясамале по делу о пожаре с тремя погибшими задержан директор клиники Loft Dent

В связи с пожаром в Ясамальском районе, приведшим к гибели трех человек, к уголовной ответственности привлечён директор клиники, расположенной в подвальном помещении здания.

Как сообщает Report, директор клиники Loft Dent, арендовавшей на основании договора нежилые помещения в подвальном и первом этажах многоэтажного жилого дома на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, Бахруз Сабих оглу Пашаев, задержан в качестве подозреваемого в рамках расследуемого в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отметим, что в ходе происшествия от отравления дымом погибли Арзу Али гызы Гянбарли (2018 г.р.), Гумбетова Кёнуль Вялибей гызы (1977 г.р.) и Самир Камал оглу Мамедов (1983 г.р.). Более 20 человек были доставлены в больницы с диагнозом "отравление".