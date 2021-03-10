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Солнцезащитные крема признали смертельно опасными

Солнцезащитные крема признали смертельно опасными Ученые Университета Сорбонна во Франции показали, что солнцезащитные крема популярных брендов со временем накапливают вещество бензофенон, который может вызывать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы
Здоровье
10 марта 2021 г. 08:16
Солнцезащитные крема признали смертельно опасными

Ученые Университета Сорбонна во Франции показали, что солнцезащитные крема популярных брендов со временем накапливают вещество бензофенон, который может вызывать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы.

Как передает Report, свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Chemical Research in Toxicology.

Специалисты определили концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей, в том числе Nivea, Garnier, LaRoche-Posay, и восьми американских фирм, включая Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен, поглощающий ультрафиолетовое излучение. Образцы кремов хранились в инкубаторе в течение шести недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75 процентов. Это соответствует хранению крема в течение года при комнатной температуре.

У всех 16 кремов, содержащих октокрилен, был обнаружен бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. Бензофенон вырабатывается из октокрилена через реакцию ретроальдольной конденсации. При этом 70 процентов бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу.

Авторы исследования утверждают, что оборот средств с октокриленом должен быть запрещен, пока не будет доказана их безопасность.

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