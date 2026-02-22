СМИ: Отсутствие клетчатки в рационе может ухудшать память

Отсутствие клетчатки в высоко переработанной пище может быть связано с воспалением и нарушениями памяти, особенно у пожилых людей.

Как передает Report, об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на новое научное исследование.

По словам соавтора работы, сотрудника Института мозга, поведения и иммунологии Университета штата Огайо Рут Барриентос, все виды рафинированной пищи ухудшали память, регулируемую миндалевидным телом мозга.

"Мы обнаружили, что все виды рафинированной пищи, независимо от содержания жиров или сахара, ухудшали память, которая регулируется миндалевидным телом", - заявила она.

Исследование показало, что у пожилых крыс уже через три дня потребления рафинированной пищи без клетчатки ухудшалась долговременная эмоциональная память. Анализ также выявил снижение уровня бутирата - молекулы, образующейся при расщеплении клетчатки кишечными бактериями и обладающей противовоспалительным действием.

По словам Барриентос, дефицит бутирата может быть связан с неконтролируемым воспалением в мозге и повышенным риском когнитивных нарушений.

Соавтор исследования, доцент кафедры физиологии и клеточной биологии Университета штата Огайо Кедрин Баскин отметил, что ключевым фактором негативного воздействия рафинированной пищи оказался именно недостаток клетчатки.

Авторы работы предполагают, что увеличение потребления клетчатки может быть полезным для мозга, однако для подтверждения этого требуются дополнительные исследования.