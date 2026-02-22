İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    KİV: Rasionda lif çatışmazlığı yaddaşı zəiflədə bilər

    Sağlamlıq
    • 22 fevral, 2026
    • 07:37
    KİV: Rasionda lif çatışmazlığı yaddaşı zəiflədə bilər

    Yüksək dərəcədə emal olunmuş qidalarda lif çatışmazlığı, xüsusən yaşlılarda iltihab və yaddaş pozğunluğu ilə əlaqəli ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, "Medical Xpress" bu barədə yeni elmi araşdırmaya istinadən xəbər yayıb.

    Tədqiqatın həmmüəllifi, Ohayo Dövlət Universitetinin Beyin, Davranış və İmmunologiya İnstitutunun tədqiqatçısı Rut Barrientosun sözlərinə görə, bütün növ rafinə edilmiş qidalar yaddaşı zəiflədir.

    "Yağ və ya şəkər tərkibindən asılı olmayaraq, bütün növ rafinə edilmiş qidaların badamcıq vəzisi tərəfindən tənzimlənən yaddaşı zəiflətdiyini aşkar etdik", - o deyib.

    Araşdırma göstərib ki, lifsiz rafinə edilmiş qidaları qəbul etdikdən cəmi üç gün sonra yaşlı siçovullarda uzunmüddətli emosional yaddaş pozğunluğu müşahidə olunub. Təhlil həmçinin bağırsaq bakteriyalarının lifi parçaladığı zaman əmələ gələn və iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malik olan bir molekul olan butiratın səviyyəsinin azaldığını aşkar edib.

    Barrientosun sözlərinə görə, butirat çatışmazlığı beyində nəzarətsiz iltihab və idrak pozğunluğu riskinin artması ilə əlaqələndirilə bilər.

    Tədqiqatın həmmüəllifi, Ohayo Dövlət Universitetinin Fiziologiya və Hüceyrə Biologiyası üzrə dosenti Kedrin Baskin qeyd edib ki, lif çatışmazlığı rafinə edilmiş qidaların mənfi təsirində əsas amildir.

    Müəlliflər lif qəbulunun artırılmasının beyin üçün faydalı ola biləcəyini, lakin bunu təsdiqləmək üçün əlavə tədqiqatların aparılmasının vacibliyini irəli sürürlər.

    lif çatışmazlığı Rasion Alimlər
    СМИ: Отсутствие клетчатки в рационе может ухудшать память

    Son xəbərlər

    08:11

    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi Bundesliqada tarixi rekorda imza atıb

    Futbol
    07:37

    KİV: Rasionda lif çatışmazlığı yaddaşı zəiflədə bilər

    Sağlamlıq
    07:12

    Şamaxıda zəlzələ olub

    Hadisə
    07:07

    Salsa janrının yaradıcılarından biri Villi kolon vəfat edib

    Digər ölkələr
    06:41

    Tramp ABŞ-nin xəstəxana gəmisinin Qrenlandiya sahillərinə göndərildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    06:18

    KİV: III Çarlz polisin şahzadə Endryu ilə bağlı sənədlərə çıxışını təmin edib

    Digər ölkələr
    05:56

    Tramp "Netflix"i Direktorlar Şurasının üzvü Syuzan Raysı işdən çıxarmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    05:26

    KİV: Keçmiş şahzadə Endryu Epşteynlə görüş üçün HHQ-nin təyyarələrindən istifadə edə bilər

    Digər ölkələr
    05:02

    Makron Trampdan Avropa vətəndaşlarına qarşı sanksiyaların ləğv olunmasını xahiş edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti