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СМИ КНР: Число заражений COVID-19 в Азербайджане снижается

СМИ КНР: Число заражений COVID-19 в Азербайджане снижается С марта текущего года в Азербайджане наблюдается устойчивое снижение числа ежедневных заражений и смертей от COVID-19.
Здоровье
12 мая 2022 г. 08:14
СМИ КНР: Число заражений COVID-19 в Азербайджане снижается

С марта текущего года в Азербайджане наблюдается устойчивое снижение числа ежедневных заражений и смертей от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил китайский портал China.org.

Портал отмечает, что в среду в Азербайджане было зарегистрировано всего 13 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 792 651.

Подчеркивается, что за последние сутки вылечились еще 3 человека, общее число которых достигло 782 872 человек.

Также представлена статистика вакцинаций в Азербайджане, где отмечается, что процесс успешно продолжается.

"В апреле официальные лица объявили, что полностью вакцинированные люди, прибывающие в Азербайджан, больше не будут проходить ПЦР-тесты, ограничения на поездки будут сняты для всех внутренних рейсов, а путешественникам больше не нужно будет проходить тесты перед отъездом", - говорится в сообщении портала.

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

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Версия на английском языке Chinese media: Azerbaijan sees steady decline in daily COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Dünya mətbuatı: Azərbaycanda COVID-19-a yoluxmalar davamlı azalır

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