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Скорая медицинская помощь будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Скорая медицинская помощь будет работать в усиленном режиме в праздничные дни В нерабочие дни в связи с праздником Новруз станции Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи будут работать в усиленном режиме.
Здоровье
19 марта 2024 г. 10:01
Скорая медицинская помощь будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

В нерабочие дни в связи с праздником Новруз станции Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В Баку бригады скорой медицинской помощи приведены в полную готовность. Они оснащены медицинским оборудованием, а также медикаментами и т. д., в том числе с учетом большого количества приезжающих в столицу гостей из зарубежных стран.

В праздничные дни стационары и отделения неотложной помощи подведомственных TƏBİB медицинских учреждений будут осуществлять деятельность в соответствии с утвержденным графиком дежурств.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində təcili tibbi yardım stansiyaları gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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