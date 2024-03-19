Скорая медицинская помощь будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

В нерабочие дни в связи с праздником Новруз станции Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи будут работать в усиленном режиме.

В нерабочие дни в связи с праздником Новруз станции Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В Баку бригады скорой медицинской помощи приведены в полную готовность. Они оснащены медицинским оборудованием, а также медикаментами и т. д., в том числе с учетом большого количества приезжающих в столицу гостей из зарубежных стран.

В праздничные дни стационары и отделения неотложной помощи подведомственных TƏBİB медицинских учреждений будут осуществлять деятельность в соответствии с утвержденным графиком дежурств.