    Здоровье
    • 31 августа, 2025
    • 22:39
    Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир Мамедов

    Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир Мамедов.

     Как сообщает муганское бюро Report, известный кардиолог ушел из жизни на 75-м году.

    Джабир Мамедов родился в 1950 году, трудовую деятельность начал в 1984-м. В 1988 году он представлял Азербайджан на Всесоюзном съезде врачей в Москве, где получил высшую квалификационную категорию и был награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения СССР".

    В 2013 году по распоряжению Президента Ильхама Алиева он был награжден медалью "Терегги", а в 2018-м удостоен почетного звания "Заслуженный врач".

