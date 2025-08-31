Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир Мамедов
Здоровье
- 31 августа, 2025
- 22:39
Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир Мамедов.
Как сообщает муганское бюро Report, известный кардиолог ушел из жизни на 75-м году.
Джабир Мамедов родился в 1950 году, трудовую деятельность начал в 1984-м. В 1988 году он представлял Азербайджан на Всесоюзном съезде врачей в Москве, где получил высшую квалификационную категорию и был награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения СССР".
В 2013 году по распоряжению Президента Ильхама Алиева он был награжден медалью "Терегги", а в 2018-м удостоен почетного звания "Заслуженный врач".
Последние новости
23:12
В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человекПроисшествия
22:54
Спустя десятилетия мечта стала реальностью - Ричардас Лапаитис о возобновлении ж/д сообщения Баку-АгдамИнфраструктура
22:43
В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человекПроисшествия
22:39
Фото
Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир МамедовЗдоровье
22:14
"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и единолично возглавил таблицу чемпионата АнглииФутбол
21:43
WP: Сектор Газа может быть переведен под протекторат США минимум на 10 летДругие страны
21:25
Администрация США допускает размещение Нацгвардии в крупных городах страныДругие страны
20:57
AFP: Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООНДругие страны
20:30