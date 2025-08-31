Скончался заслуженный врач Азербайджана Джабир Мамедов.

Как сообщает муганское бюро Report, известный кардиолог ушел из жизни на 75-м году.

Джабир Мамедов родился в 1950 году, трудовую деятельность начал в 1984-м. В 1988 году он представлял Азербайджан на Всесоюзном съезде врачей в Москве, где получил высшую квалификационную категорию и был награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения СССР".

В 2013 году по распоряжению Президента Ильхама Алиева он был награжден медалью "Терегги", а в 2018-м удостоен почетного звания "Заслуженный врач".