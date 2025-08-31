Əməkdar həkim Cabir Məmmədov vəfat edib
Sağlamlıq
- 31 avqust, 2025
- 21:10
Əməkdar həkim Cabir Məmmədov vəfat edib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, tanınmış ürək həkimi 75 yaşında dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, C.Məmmədov 1950-ci ildə anadan olub. O, 1984-cü ildə əmək fəaliyyətinə başlayıb.
1988-ci ildə Moskvada keçirilən Həkimlərin Ümumittifaq Qurultayında Azərbaycanı təmsil edib, Ali ixtisas dərəcəsi alıb, "SSRİ səhiyyə əlaçısı" döş nişanı ilə təltif edilib.
2013-cü ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib. C.Məmmədov 2018-cü ildə Prezidentin sərəncamına əsasən "Əməkdar həkim" fəxri adına layiq görülüb.
Son xəbərlər
21:35
KİV: Husilər BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının əməkdaşını saxlayıblarDigər ölkələr
21:27
Premyer Liqa: "İmişli" səfərdə "Sabah"ı məğlub edibFutbol
21:19
Ağdamda yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
21:10
Foto
Əməkdar həkim Cabir Məmmədov vəfat edibSağlamlıq
20:52
ABŞ məhkəmənin rüsum qərarına baxmayaraq ticarət danışıqlarını davam etdirirDigər ölkələr
20:22
İsrail Ordusunun komandanı: HƏMAS-ın xaricdəki liderlərini də zərərsizləşdirməyə hazırıqDigər ölkələr
19:52
Böyük Britaniya Misirdəki səfirliyini müvəqqəti bağlayıbDigər ölkələr
19:48
Bakının Binə qəsəbəsində istixana yanırHadisə
19:25