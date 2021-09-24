Ситуация с пандемией коронавируса в мире ухудшается

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в мире превысило 230 млн.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в мире превысило 230 млн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, число случаев заражения опасной инфекцией достигло 230 985 679.

В США зарегистрировано наибольшее число случаев заражения COVID-19 - 43 404 877.

Далее следуют Индия (33 млн 563 тыс. 421), Бразилия (21 млн 283 тыс. 567), Великобритания (7 млн 530 тыс. 103) Россия (7 млн 354 тыс. 995), Франция (6 млн 971 тыс. 493), Турция (6 млн 932 тыс. 453), Иран (5 млн 493 тыс. 591) и Аргентина (5 млн 245 тыс. 265).

Из-за коронавируса в мире скончалось 4 734 917 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 в мире составило 207 693 605.

Лечение от коронавируса на данный момент во всем мире получают 18 557 157 человек.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.