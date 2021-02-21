Симптом COVID-19 назвали признаком другой смертельно опасной болезни

Постоянный кашель - один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.
Как передает Report, об этом пишет
Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.
В Национальной службе здравоохранения отметили, что те, у кого рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия.