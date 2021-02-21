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Симптом COVID-19 назвали признаком другой смертельно опасной болезни

Симптом COVID-19 назвали признаком другой смертельно опасной болезни Постоянный кашель - один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких
Здоровье
21 февраля 2021 г. 05:13
Симптом COVID-19 назвали признаком другой смертельно опасной болезни

Постоянный кашель - один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.

Как передает Report, об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Великобритании.

Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.

В Национальной службе здравоохранения отметили, что те, у кого рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия.

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