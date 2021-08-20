Шахмар Мовсумов: Ведутся переговоры для приобретения новых партий вакцин

В Азербайджане достаточно запасов вакцины, и в соответствии со всеми подписанными нами соглашениями, вакцины поступают в страну по регулярному графику.

В Азербайджане достаточно запасов вакцины, и в соответствии со всеми подписанными нами соглашениями, вакцины поступают в страну по регулярному графику.

Как передает Report, об этом заявил заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

"Мы уверены, что до конца года вакцин достаточно. Ведутся переговоры о закупке новых партий на следующий год", - отметил Шахмар Мовсумов.