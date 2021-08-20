О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шахмар Мовсумов: Ведутся переговоры для приобретения новых партий вакцин

Шахмар Мовсумов: Ведутся переговоры для приобретения новых партий вакцин В Азербайджане достаточно запасов вакцины, и в соответствии со всеми подписанными нами соглашениями, вакцины поступают в страну по регулярному графику.
Здоровье
20 августа 2021 г. 12:22
Шахмар Мовсумов: Ведутся переговоры для приобретения новых партий вакцин

В Азербайджане достаточно запасов вакцины, и в соответствии со всеми подписанными нами соглашениями, вакцины поступают в страну по регулярному графику.

Как передает Report, об этом заявил заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в пятницу на брифинге Оперштаба при Кабинете министров.

"Мы уверены, что до конца года вакцин достаточно. Ведутся переговоры о закупке новых партий на следующий год", - отметил Шахмар Мовсумов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shahmar Movsumov: Talks are underway to get new vaccines
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Yeni vaksinlərin alınması üçün danışıqlar aparılır”

Другие новости из категории

Помощник президента: Вакцинация родителей учащихся не обязательна
Помощник президента: Вакцинация родителей учащихся не обязательна
20 августа 2021 г. 12:31
TƏBİB рекомендовал пожилым людям привиться третьей дозой вакцины от COVID-19
TƏBİB рекомендовал пожилым людям привиться третьей дозой вакцины от COVID-19
20 августа 2021 г. 12:06
Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками
Помощник президента: И получающие, и выдающие поддельные COVID-паспорта являются преступниками
20 августа 2021 г. 12:04
TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19
TƏBİB: В настоящее время в Азербайджане распространен дельта-штамм COVID-19
20 августа 2021 г. 11:56
Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний
Шахмар Мовсумов: Ни у кого из вакцинированных не возникло других заболеваний
20 августа 2021 г. 11:40
Помощник президента предупредил медработников
Помощник президента предупредил медработников
20 августа 2021 г. 11:34
TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19
TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19
20 августа 2021 г. 11:25
Помощник президента: Нет необходимости ужесточения карантина
Помощник президента: Нет необходимости ужесточения карантина
20 августа 2021 г. 11:22
TƏBİB: На данный момент вакцинировано 24% населения Азербайджана
TƏBİB: На данный момент вакцинировано 24% населения Азербайджана
20 августа 2021 г. 11:19
В Азербайджане коэффициент заражаемости COVID-19 составил 23%
В Азербайджане коэффициент заражаемости COVID-19 составил 23%
20 августа 2021 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi