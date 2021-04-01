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Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования

Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования С 1 апреля в городах Баку и Сумгайыт, и в Абшеронском районе начинается применение обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
1 апреля 2021 г. 00:22
Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования

С 1 апреля в городах Баку и Сумгайыт, и в Абшеронском районе начинается применение обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, население, официально зарегистрированное в этих городах и районе, будет пользоваться 2 550 медицинскими услугами, включенными в пакет услуг ОМС.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır

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