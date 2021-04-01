Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования

С 1 апреля в городах Баку и Сумгайыт, и в Абшеронском районе начинается применение обязательного медицинского страхования (ОМС).
Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахованияСегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования С 1 апреля в городах Баку и Сумгайыт, и в Абшеронском районе начинается применение обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
1 апреля 2021 г. 00:22
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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır