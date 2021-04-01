Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования

Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования

С 1 апреля в городах Баку и Сумгайыт, и в Абшеронском районе начинается применение обязательного медицинского страхования (ОМС).

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С 1 апреля в городах Баку и Сумгайыт, и в Абшеронском районе начинается применение обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщает Report, население, официально зарегистрированное в этих городах и районе, будет пользоваться 2 550 медицинскими услугами, включенными в пакет услуг ОМС. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Bu gündən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır