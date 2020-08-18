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Report Georgia

Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов

Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов С сегодняшнего дня объектам общественного питания разрешено оказывать услуги на открытом воздухе.
Здоровье
18 августа 2020 г. 00:12
Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов

С сегодняшнего дня объектам общественного питания разрешено оказывать услуги на открытом воздухе.

Как передает Report, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении карантинного режима, объявленного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского и Гёйгёльского районов.

Так, с 18 августа 2020 года объектам общественного питания, ресторанам, кафе и чайным домам на данных территориях  разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе с 09:00 до 22:00 (за каждым столом должно быть не более 6 человек и не допускается использование кальянов).

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən kafe və restoranlar açılır

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