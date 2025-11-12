Санитарные вертолеты в 2024 году дважды использовалась для эвакуации пациентов

Cанитарная авиация Азербайджана дважды в прошлом году привлекалась для транспортировки пациентов в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В Объединении отметили, что на данный момент в их распоряжении находятся два арендованных медицинских вертолета, оснащенных современным оборудованием.

"Они предназначены прежде всего для эвакуации больных из труднодоступных и горных районов, где использование автомобильного транспорта затруднено", - говорится в сообщении.

В TƏBİB подчеркнули, что благодаря развитой дорожной инфраструктуре и оснащенности машин скорой помощи, санитарные вертолеты применяются только в исключительных случаях.

"С учетом численности населения Азербайджана и особенностей территории, наличие двух медицинских вертолетов в настоящее время считается оптимальным. В течение прошлого года вертолетная скорая помощь использовалась дважды в процессе эвакуации пациентов в тяжелом состоянии. В текущем году необходимости в их использовании не возникало", - заявили в TƏBİB.