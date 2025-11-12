Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Санитарные вертолеты в 2024 году дважды использовалась для эвакуации пациентов

    Здоровье
    • 12 ноября, 2025
    • 14:05
    Санитарные вертолеты в 2024 году дважды использовалась для эвакуации пациентов

    Cанитарная авиация Азербайджана дважды в прошлом году привлекалась для транспортировки пациентов в тяжелом состоянии.

    Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

    В Объединении отметили, что на данный момент в их распоряжении находятся два арендованных медицинских вертолета, оснащенных современным оборудованием.

    "Они предназначены прежде всего для эвакуации больных из труднодоступных и горных районов, где использование автомобильного транспорта затруднено", - говорится в сообщении.

    В TƏBİB подчеркнули, что благодаря развитой дорожной инфраструктуре и оснащенности машин скорой помощи, санитарные вертолеты применяются только в исключительных случаях.

    "С учетом численности населения Азербайджана и особенностей территории, наличие двух медицинских вертолетов в настоящее время считается оптимальным. В течение прошлого года вертолетная скорая помощь использовалась дважды в процессе эвакуации пациентов в тяжелом состоянии. В текущем году необходимости в их использовании не возникало", - заявили в TƏBİB.

    Cанитарная авиация эвакуация TƏBİB
    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

